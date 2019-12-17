Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года, при этом детали сделки пока не разглашаются. Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, заключив контракт на три года.