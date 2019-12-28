Алексей Сафонов: «В чем проблема Федуна? Короля делает свита»

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, какой из клубов РПЛ выплачивает наиболее высокие комиссии агентам. — Сейчас, я думаю, это «Спартак». У Федуна было видно, какое он брал руководство.