Александр Кокорин начнет с конца

Новый поворот в судьбе футболиста Новость, которая заставила болельщиков «Зенита» утром 21 января подумать, не первое ли апреля сегодня, и ущипнуть себя за все места: Александр Кокорин проведет остаток сезона в футбольном клубе «Сочи» на правах аренды.