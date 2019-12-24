ВАДА: «В 2017 году выявлено около 2000 антидопинговых нарушений»

В 2017 году было выявлено на 200 антидопинговых нарушений больше, чем годом ранее. Об этом сказано в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).