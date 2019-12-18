Биатлонист Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что не рад решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но считает, что оно было необходимо.