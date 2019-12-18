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Свечников — НХЛ — 2:0!«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.Дом защитника «Барселоны» ограбили за несколько часов до матча с «Реалом»Злоумышленники проникли в дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду перед матчем чемпионата Испании против «Реала».«С нами будут работать, как с ведущими командами мира». Дюков анонсировал изменения в новой форме сборной РоссииВ представленной ранее форме сборной России для участия в Евро-2020 произойдут изменения. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.Тверским хоккеистом Ильёй Ковальчуком интересуются четыре клубаРоссийским хоккеистом, уроженцем Твери Ильёй Ковальчуком интересуются четыре клуба североамериканской лиги. Об этом пишет «Спорт Экспресс».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона— : —РеалНачало в 14:00Чемпионат ГерманииБайер— : —ГертаНачало в 12:30Чемпионат ГерманииФрайбург— : —БаварияНачало в 14:30Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —КельнНачало в 14:30Еще 2Чемпионат ИталииСампдория— : —ЮвентусНачало в 12:55Чемпионат ИталииБрешиа— : —СассуолоНачало в 14:45Кубок Испании1/64 ФиналаЭль Альамо0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймКубок Испании1/64 ФиналаБергантиньос0 : 1СевильяИдёт 1-й таймЕще 10Весь футболрекламаБиатлонист Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении РоссииПятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что не рад решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но считает, что оно было необходимо.НХЛ. 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Об этом сообщает официальный сайт РФС.реклама