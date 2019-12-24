Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа

«Ливерпуль» в роли «Зенита». Лучший клуб Европы и мира стремится очередному титулу

В принципе «Ливерпуль» сейчас находится в том же положении, что и «Зенит» в РПЛ. Отрыв от ближайших преследователей у лидеров чемпионатов России и Англии составляет ровно десять очков.