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Футболисты ЕАЭС не будут считаться легионерами с 1 июля 2020 года

Сообщается, что игроки ЕАЭС (из стран Евразийского экономического союза) не будут считаться легионерами в чемпионате России по футболу с 1 июля 2020 года.Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.Сейчас в высшем дивизионе чемпионата России действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.
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