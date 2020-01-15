Второй подряд матч против «ПСЖ» Головин и «Монако» провалили

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина во Франции. За матч против «ПСЖ» (1:4) он получил от «Экип» четыре балла, что соответствует «посредственно».