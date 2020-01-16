Холанн оформил хет-трик в первом же матче за «Боруссию»! Как это возможно?

Норвежский вундеркинд огненно дебютировал в бундеслиге Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии (5:3). «Шмели» уступали по ходу встречи со счетом 1:3, но тут на замену вышел новичок команды форвард Эрлин Холанн...