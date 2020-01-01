Конор МакГрегор готов побороться за титул UFC в полусреднем весе

Главным приоритетом для Конора МакГрегора остается реванш с Хабибом Нурмагомедовым, но титульные амбиции ирландца не ограничиваются легким весом, и он готов включиться в борьбу за чемпионский пояс в полусредней весовой категории.