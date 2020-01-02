Матч «Далласа» и «Нэшвилла» стал вторым в истории НХЛ по посещаемости

Рекорд посещаемости до сих пор принадлежит матчу Зимней классики в 2014 году. Тогда состоялся матч между «Детройтом» и «Торонто», который посетили 105 491 зритель.