НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону»Участник ОИ Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу перед финишем. ФотоЗагитова встречала Новый год под «Макарену»Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проигралиРоссия – Швейцария: прямая онлайн-трансляция четвертьфинал, 2 января, МЧМ по хоккею — 2020«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону»Лондонцы были в этом матче фаворитами, и коэффициент на их победу составлял 1,90. Коэффициент на победу «Саутгемптона» был аж 3,94.рекламаШвейцария - Россия. Онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккеюМолодёжный чемпионат мира по хоккею продолжается серией плей-офф. В первом четвертьфинале сборная России встретится со швейцарцами. Пока наша команда выступает неровно - за поражениями следуют победы.«Надеюсь, что кризисная гонка у меня была в Тоблахе». Устюгов — о финальном этапе «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов оценил свое выступление в гонках на этапе многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе и поделился ожиданиями от следующих стартов.Матч «Далласа» и «Нэшвилла» стал вторым в истории НХЛ по посещаемостиРекорд посещаемости до сих пор принадлежит матчу Зимней классики в 2014 году. Тогда состоялся матч между «Детройтом» и «Торонто», который посетили 105 491 зритель.Погба не сыграет против «Арсенала», Сульшер назвал причину«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 21-го тура. «Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Торрейра, Джака, Озил, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.Полузащитник «Спартака» вернется в клуб из аренды в КитаеПолузащитник Фернандо вернется в «Спартак» из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», где он выступал на правах аренды, передает Transfermarkt.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболреклама«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», Жозе Моуринью получил желтую карточку за то, что посмотрел в блокнот к тренеру соперника«Саутгемптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до четырех матчей. На этот раз «святые» обыграли «Тоттенхэм». Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Мери», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир