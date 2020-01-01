Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

В Италии проходит этап лыжной гонки-многодневки "Тур де Ски". Разыграны награды в гонке на 15 км свободным стилем у мужчин. Все три первых места заняли российские лыжники.