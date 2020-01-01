Российские лыжники заняли весь пьедестал в разделке на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в гонке на 15 км с раздельным стартом на "Тур де Ски". Забег свободным стилем состоялся в Тоблахе. Устюгов показал время 31 минута 2,5 секунды.