Василий Березуцкий: «Попробую стать главным тренером. Это гораздо интереснее, чем помощник»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о карьерных планах. «В Казань к Слуцкому не поедем. Буду ждать лета, когда можно будет поступить на получение лицензии PRO.