НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЮрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБаСочнейшие моменты мужского спринта, который стал бронзовым для ЛогиноваЖенская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира по гандболуКомиссия спортсменов WADA требует ужесточить наказание для России. Они пойдут с иском в судЮрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»Официальный сайт футбольного клуба «Ливерпуль» сообщает о подписании нового контракта с наставником команды Юргеном Клоппом. 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