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Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
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Московская антидопинговая лаборатория временно осталась без лицензии по решению WADA

Всемирное антидопинговое агентство WADA приняло решение временно лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. По данным пресс-службы WADA, решение вступает в силу незамедлительно.

Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что ориентируются на одиночниц в плане результатов

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. / ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, стараются равняться на одиночниц - Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную.
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НХЛ. Записи матчей

Миннесота — Детройт
Яндекс.Эфир
Коламбус — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:00
Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:50
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:45
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:35:10
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
02:37:30
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:52
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:34
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир