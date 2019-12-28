«Арсенал» проиграл «Челси» в лондонском дерби, пропустив два гола в концовке

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Челси». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.