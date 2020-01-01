Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна РФ. Потасовки не случилось, но канадцу отказались жать руку (видео)

Капитан сборной Канады Барретт Хейтон не сдержался после 0:6. В соцсетях его критикуют сами же канадцы. Вот как это было. Россия разгромила Канаду во 2-м туре группового этапа МЧМ