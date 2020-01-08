Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», прервав серию из 4 поражений

«Филадельфия» победила дома «Вашингтон» (3:2) в чемпионате НХЛ. «Флайерс» прервали серию из 4 поражений. После 44 матчей «Филадельфия» с 52 очками делит в Восточной конференции 7-е место с «Каролиной».