Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто

«Ростов» усилился защитником «Тамбова»

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Максима Осипенко из «Тамбова». 25-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на 4,5 года — до окончания сезона-2023/2024.