Овечкин взял в руки паяльник на матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин столкнулся с проблемой во время матча «Вашингтон Кэпиталс» против «Лос-Анджелеса». Сложности у игрока НХЛ возникли с амуницией.