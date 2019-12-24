Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Овечкин забил 23-й гол в сезоне. Но против «Бостона» это не помогло

До Теему Селянне – 4 шайбы. Я вижу это так: где-то в огромном зале своего замка в канадских горах сидит перед телевизором с бесконечной диагональю сидит Уэйн Гретцки.