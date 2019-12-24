Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Олимпийского чемпиона Малышко убрали из сборной России по биатлону. Тренеры хотели его оставить

В нашем биатлоне, где отбор на этапы, там скандалы. Непонятки с Ириной Старых и Екатериной Глазыриной только забылись, как начались проблемы с Дмитрием Малышко.