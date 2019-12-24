Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею 2020

#ProstoProSport представляет календарь матчей молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), который пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Чехии, в городах Острава и Тршинец.