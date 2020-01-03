Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду

Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан». «Это правда, водка – самый популярный напиток в России.