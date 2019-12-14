НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Фламенго» может арендовать Педро Рошу у «Спартака»Гинер рассказал о сотрудничестве с ВЭБВ пятницу, 13 декабря, в Хохфильцене пройдут спринтерские гонки этапа Кубка мираШвеция заняла седьмое место чемпионата мира среди женщин, обыграв ГерманиюКомитет спортсменов WADA обсудит возможность подачи апелляции на решение исполкома«Фламенго» может арендовать Педро Рошу у «Спартака»Бразильский крайний нападающий Педро Роша, принадлежащий московскому "Спартаку", может продолжить карьеру в "Фламенго", заинтересованном в приобретении игрока.рекламаЗагитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Биатлонистка Миронова взяла бронзу на этапе Кубка мира в АвстрииВ австрийском Хохфильцине завершилась женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону.Гинер прибыл на заседание комитета РФС по этикеПрезидент ЦСКА Евгений Гинер приехал на заседание комитета по этике, где рассмотрят его высказывания относительно работы главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.Россиянин Ничушкин в матче с «Нью-Джерси» забил второй гол за «Колорадо»Российский нападающий Валерий Ничушкин забил вторую шайбу за американский клуб «Колорадо» в матче против «Нью-Джерси».Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально утвержденUFC официально подтвердила бой чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249.рекламаОлимпийская сборная России обыграла Словакию по буллитам, уступая по ходу матча 0:2Олимпийская сборная России обыграла команду Словакии в стартовом матче турнира NaturEnergie Challenge в Швейцарии.Петр Ян об отстранении России, нехватке духа у чемпиона UFC и сопернике ФабереРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян в субботу на турнире UFC 245 встретится с ветераном спорта, 40-летним Юрайя Фабером, после чего рассчитывает стать претендентом на пояс чемпиона.рекламаСборная России снялась с чемпионата мира по киберспортуВ эти дни в Сеуле проходит чемпионат мира по киберспорту, который, по мнению российских сборников, отвратителен.Решение WADA не лишило Россию права на проведение чемпионата Европы по футболуРешение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах не коснется проведения чемпионата Европы по футболу - 2020, передает Associated Press.