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Петр Ян об отстранении России, нехватке духа у чемпиона UFC и сопернике Фабере

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян в субботу на турнире UFC 245 встретится с ветераном спорта, 40-летним Юрайя Фабером, после чего рассчитывает стать претендентом на пояс чемпиона.
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Решение WADA не лишило Россию права на проведение чемпионата Европы по футболу

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах не коснется проведения чемпионата Европы по футболу - 2020, передает Associated Press.