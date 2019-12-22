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У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории

У Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.

Возвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий Дрозд

Sportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.
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