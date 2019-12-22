НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате ФранцииВ Словении проходит очередной этап Кубка мира по лыжным гонкамГуберниев попросил Сёмина подарить ему зонт с попугаямиЛогинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси«Торпедо» забросило 7 шайб «Куньлуню» и прервало пятиматчевую серию поражений«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате ФранцииВ матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".реклама«Манчестер Юнайтед» нацелился на Алексея Миранчука — СМИ«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Как сообщает Tuttomercatoweb, английский гранд будет готов предложить за россиянина около 40 миллионов евро.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Кадыров вызвал на бой ЕмельяненкоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров не побоялся и вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко. Он готов преподнести ему урок мастерства. Обращение глава региона опубликовал в Instagram.Возвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий ДроздSportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.«Ливерпуль» впервые обыграл бразильский клуб, победив «Фламенго». Ранее было 2 поражения в 2 матчах«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира-2019, в финале обыграв «Фламенго» (0:0, 1:0 в дополнительное время).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 09:00Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —ЧелсиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииЛеганес0 : 0ЭспаньолИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииОсасуна— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииАталанта— : —МиланНачало в 06:30Чемпионат ИталииЛечче— : —БолоньяНачало в 09:00Еще 2Весь футболреклама