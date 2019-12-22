Возвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий Дрозд

Sportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.