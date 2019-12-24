Сергей Белозеров: «Если Логинов и Елисеев не побегут масс-старт, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе Кубка мира в Анси.