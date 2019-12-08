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Соперником станет клуб из Португалии "Бенфика".«Динамо» уступило СКА по буллитамМатч петербургского хоккейного клуба СКА с московским «Динамо» завершился победой армейцев.Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»«Барселона» огласила список из 20 футболистов, которые отправятся на матч Лиги чемпионов с «Интером». В заявку не попали форвард сине-гранатовых Лионель Месси и защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.Плющенко на выступлении пробил коньком трубу, торчащую изо льдаРоссийский фигурист Евгений Плющенко во время выступления в Румынии пробил коньком трубу, которая торчала изо льда. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram. В преддверии шоу лед был не наморожен.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм1 : 3АрсеналЗавершёнЧемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве1 : 0Жил ВисентеИдёт 2-й таймЧемпионат АргентиныПатронато0 : 0Велес СарсфилдИдёт 1-й таймЧемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаВ ФРХ прокомментировали запрет проводить международные соревнования в РоссииСвоей позицией Федерация хоккея России поделилась на официальной странице в «Инстаграм». <~>НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Две российские команды обогнали всех в эстафете на Кубке мира по лыжамДве российские команды заняли первое и второе места в эстафете на этапе Кубка мира в лыжных гонках. Причем победу одержала Россия-2.рекламаОвечкин высказался о решении WADA по РоссииФорвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".Татьяна Тарасова: Руководители спорта позорят ПутинаЗаслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение России от соревнований решением Всемирного антидопингового агентства.