Глава РУСАДА: «Апелляция и оспаривание решения WADA не поможет России выступать на соревнованиях»

В базе допинг-проб есть изменения в период с 2018 по 2019 год.Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал возможное оспаривание российской стороны решения WADA по отстранению России в международных соревнованиях сроком на четыре года.