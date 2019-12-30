НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАмериканцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМЗагитова нервно отреагировала на объятия поклонниковВФЛА предложила встречу легкоатлетам, раскритиковавшим руководство федерацииПрямая трансляция матча сборной Казахстана против действующих чемпионов мира на МЧМ-2020Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМАмериканцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМСборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.рекламаМолодежная хоккейная сборная Канады одержала победу над Германией на МЧМКанадская молодежная сборная одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии. Канадцы победили со счетом 4:1. Встреча прошла в Отаве.Россиянин Евгений Малкин стал звездой матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча с ХК «Оттава Сенаторз».Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на Bellator 237Победа россиянина была оформлена уже в первом раунде боя.Прощальное письмо главы ВАДА. Риди написал о российском допинговом кризисе и беспрецедентном обманеПрезидент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сэр Крейг Риди обратился к акционерам организации. Письмо главы ВАДА опубликовано на ее сайте.«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» ВандерсономХавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииУимблдон— : —Саутенд ЮнайтедНачало в 09:00Первая лига АнглииАккрингтон Стэнли— : —РочдейлНачало в 09:00Еще 10Весь футболрекламаМаркус Крамер — о претензиях к Большунову: «Шведы постоянно жалуются»Тренер сборной России Маркус Крамер ответил на обвинения со стороны шведа Карла-Юхана Вестберга.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Туктамышева воплотила на льду образ дерзкой музыкантки в форме под популярную песню 2000-хЕлизавета Туктамышева исполнила свой номер под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters — Destination Calabria и выглядела как героиня популярного клипа 2000-х годов.реклама