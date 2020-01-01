НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАмериканцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииПавел Колобков призвал спортсменов отстаивать свою позицию, как это сделала ЛасицкенеВестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»«Новые, новые». Медведева похвасталась коньками на тренировкеАмериканцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМСборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.рекламаСборная РФ стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккеюРоссия заняла последнее место в рейтинговой таблице группы B в молодежном ЧМ по хоккею. Об этом сообщает Интерфакс. Не повезло.В Сети появилось видео нокаута от Емельяненко в бою против ДжексонаСтоит отметить, что поединок завершился досрочно еще в первом раунде.Сборная Финляндии забросили семь шайб в матче МЧМ с казахстанцамиСборная Финляндии по хоккею разгромила команду Казахстана в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.Скандалы в футболе в 2019 годуСудейство, расизм, политика, коррупция и, конечно же, допинг. Ни один год не обходится без громких скандалов в мировом футболе. Вот и в 2019-м было много некрасивых историй, наделавших шуму в СМИ.«Эдмонтон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 1 января 2020 года«Эдмонтон» На данный момент канадский клуб из провинции Альберта сыграл в 41 поединке регулярного сезона НХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаКапитан «Авангарда» Емелин получил травму в матче с «Трактором»В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Авангард» (1:0 после первого периода). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Капитан канадцев извинилсяИнцидент случился во время исполнения гимна. Во вчерашнем матче второго тура группы В на молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России разгромила команду Канады (6:0). Во время чествования победителей капитан проигравшей команды не снял шлем.реклама