Скандалы в футболе в 2019 году

Судейство, расизм, политика, коррупция и, конечно же, допинг. Ни один год не обходится без громких скандалов в мировом футболе. Вот и в 2019-м было много некрасивых историй, наделавших шуму в СМИ.