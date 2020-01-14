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Чемпион мира по боксу россиянин Беспутин попался на допинге

Российский спортсмен Александр Беспутин провалил допинг-тест после недавнего поединка за звание мирового чемпиона в полусреднем весе по версии организации WBA, об этом стало известно из сообщения ТАСС.

Малкин и Кросби прибили «Миннесоту», Кучеров стал первой звездой матча, Задоров и Гурьянов забросили по шайбе. Обзор дня НХЛ

Форвард «Нэшвилла» эффектно отличился в стиле Свечникова. Малкин и Кросби зажгли в матче с «Миннесотой» Череда травм будто бы никак и не сказалась на «Питтсбурге».
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Колорадо — Даллас
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02:41:56
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Оттава — Чикаго
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Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
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02:32:33
Коламбус — Бостон
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Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
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Торонто — Нью-Джерси
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