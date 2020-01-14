Малкин и Кросби прибили «Миннесоту», Кучеров стал первой звездой матча, Задоров и Гурьянов забросили по шайбе. Обзор дня НХЛ

Форвард «Нэшвилла» эффектно отличился в стиле Свечникова. Малкин и Кросби зажгли в матче с «Миннесотой» Череда травм будто бы никак и не сказалась на «Питтсбурге».