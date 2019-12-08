НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемХет-трик 38-летнего Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком»Видео: Провальный прокат Алины Загитовой в финале Гран-при в ТуринеДрозд: бой между Поветкиным и Хантером получился действительно равнымДжошуа обязали биться с УсикомВ России ищут способы противостоять мафии из WADAХет-трик 38-летнего Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком»Футболисты «Бетиса» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании переиграли «Атлетик» из Бильбао.реклама«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛФутболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) разгромили московский "Спартак" в матче 19-го тура чемпионата России.Россия наладила командную работу: Устюгов и Мельниченко тактически порвали норвежцев в эстафетеКто еще скажет, что у русских нет командной тактики?ФК «Сочи» назвал имя нового главного тренера командыФутбольный клуб «Сочи» заключил контракт на 2,5 года с новым главным тренером команды, которым стал Владимир Федотов. Об этом 8 декабря сообщил генеральный директор клуба.16-летняя фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при в Турине с мировым рекордомРоссийские фигуристки триумфально заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.Вопреки судьям: «Авангард» победил лидера КХЛ, несмотря на 35 минут штрафаОмский клуб вернулся в Балашиху после длительного дальневосточного выезда, и у хоккеистов было целых три дня на то, чтобы отдохнуть.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак1 : 4РостовЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 1СаутгемптонЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииЛеганес3 : 0СельтаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВердер0 : 0ПадерборнИдёт 2-й таймЕще 1Весь футболреклама«Спартак» — «Ростов»: Карпин против Тедеско. Большой лайв «СЭ»Все главные события матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Включения с арены, аналитика, судейство — все в режиме онлайн на YouTube-канале «СЭ»! Начало в 18.00.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Динамо - Заря - 1:2. Видео голов и обзор матчаВ 17:00 начался матч УПЛ «Динамо» - «Заря». В новости будут появляться лучшие моменты и обзор игры. Обзор матча Гол Богдана Михайличенко.реклама