Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея»

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев заявил, что в ближайшее время покинет Красноярск. Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить.