Олимпийский чемпион по биатлону о Губерниеве: «Думаю, скоро его выгонят – дурак дураком»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал известного комментатора Дмитрия Губерниева и заявил, что тот скоро не будет работать на телевидении. Цитата