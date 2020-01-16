Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги поделился мнением о матче 20-го тура Примеры с "Реалом", а также рассказал про отмененный гол в первом тайме:"Севилья" хорошо выступила в первом тайме.