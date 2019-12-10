Амброс Мартин: «Мы удовлетворены результатами, но идем от игры к игре»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин после победы над Черногорией (35:28) на чемпионате мира отметил, что пока не задумывается о финале турнира, хотя его подопечные уже досрочно обеспечили себе место в полуфинале.