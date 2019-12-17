Биатлон. Светлана Миронова: После второго рубежа у меня кончились силы. Сделала все, что могла

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Австрии. Она заняла третье место с одним промахом.