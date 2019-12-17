Екатерина Гамова: «Я не считаю, что в России поддерживали системный прием допинга»

Екатерина Гамова за шесть лет, проведенных в казанском «Динамо», стала заметной фигурой для татарстанского спорта. Завершив карьеру, она не ушла из спорта, однако тренером становиться не намерена.