Чудинов или Н’Жикам: для кого станет кошмаром пятница 13-е на Sportbox.ru?

Sportbox.ru, «Матч ТВ!» и «Матч! Боец» покажут в пятницу 13 декабря в прямом эфире из Владикавказа поединок между бывшим чемпионом WBA во втором среднем весе россиянином Федором Чудиновым и французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом.