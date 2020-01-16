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Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»

Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
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Шарапова сыграет с Векич на старте Australian Open, Потапова — с Сереной Уильямс

В Мельбурне прошла жеребьевка Australian Open в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Сереной Уильямс, посеянной под 8-м номером.
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Sportsnet: «Монреаль» может обменять Ковальчука до дедлайна после его успешной игры

Журналист канадской телекомпании Sportsnet Рори Бойлен считает, что российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Илью Ковальчука могут обменять в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 24 февраля.

НХЛ. Записи матчей

02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир
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Клубы РПЛ заработали лишь 4% общего дохода от телеправ – это самый низкий показатель среди 20 богатейших чемпионатов Европы

Российская премьер-лига (РПЛ) больше всех других 54 европейских топ-дивизионов зависит от спонсорства и коммерческой деятельности.