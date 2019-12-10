Сергей Шнуров высмеял решение WADA отстранить Россию от соревнований

Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял вердикт WADA об отстранении РФ от состязаний международного масштаба на четыре года. Пост на эту тему певец обнародовал в Instagram-аккаунте.