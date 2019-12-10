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Хозяева открыли счет на 38-й минуте, благодаря голу Огбонны.рекламаРоссию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мираИсполком WADA (Всемирного антидопингового агентства) на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, сообщает ТАСС.Стали известны соперники сборной России в контрольных матчах перед ЕВРО-2020Российский футбольный союз (РФС) обнародовал расписание контрольных матчей национальной команды накануне ЕВРО-2020. Напомним, турнир одновременно пройдет на территорий 12 европейских городов.Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелитьсяО МАТЧЕ КРАСНОДАР ЦСКА Знаю, что ЦСКА намерен пожаловаться в судейско-экспертную комиссию. Поэтому предлагаю дождаться ее решений.Сборная России одержала седьмую победу на ЧМ и вышла в полуфинал турнираЖенская сборная России нанесла поражение команде Черногории в матче основного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.Хавбек «Локомотива» Мариу прокомментировал возможный отъезд МиранчукаПолузащитник московского "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал возможный отъезд Алексея Миранчука в европейский чемпионат. Об этом сообщает Sport24.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург— : —ЛиверпульНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапНаполи— : —ГенкНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаСергей Шнуров высмеял решение WADA отстранить Россию от соревнованийСергей Шнуров в стихотворной форме высмеял вердикт WADA об отстранении РФ от состязаний международного масштаба на четыре года. Пост на эту тему певец обнародовал в Instagram-аккаунте.НХЛ. Записи матчей02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Тульский БК «Арсенал» исключили из Чемпионата России за договорную игруТульский баскетбольный клуб "Арсенал" исключили из Чемпионата России за договорной матч со ставропольским "Динамо" во втором дивизионе среди команд "Суперлиги".рекламаЛасицкене — спортивным чиновникам России: кто вернёт мне потерянное?Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене написала открытое письмо, в котором обвинило российские спортивные власти в сложившейся ситуации.У Овечкина гол, передача и 9 хитов, но «Вашингтон» провалилсяДо лидера гонки снайперов – четыре шайбы. 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