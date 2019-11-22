НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМиранчук согласился перейти в «Ювентус»Российские «пляжники» проиграли сборной ОАЭ на чемпионате мираГендиректор РУСАДА предсказал удар от WADA по РоссииУайлдер и Ортис нанесли на двоих 69 точных ударов за семь раундовСтепанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на этапе Гран-при в ЯпонииМиранчук согласился перейти в «Ювентус»Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Calciomercatо, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.рекламаОлимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛАТАСС, 25 ноября. Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принять меры по полному обновлению руководящего состава организации.РПЛ сделала заявление по поводу кричалок болельщиков «Спартака». Фанаты оскорбляли ДзюбуРоссийская премьер-лига выступила с заявлением по поводу оскорбительных кричалок болельщиков «Спартака» на матче 17-го тура с «Уралом».Болельщики потребовали убрать Ягудина из эфиров фигурного катанияПетиция с просьбой отстранить олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина от комментирования соревнований на «Первом канале» появилась на прошлой неделе на сайте Change.org.Обслуживавший матч «Оренбург» — «Ахмат» арбитр отстранен от судействаРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку резонансному судейскому скандалу, передает Sport24.Фигурное катание. Татьяна Навка: Загитова — величайшая фигуристка мираОлимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась относительно возможного завершения карьеры Алины Загитовой.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАстон Вилла— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионат ИталииЛечче2 : 2КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ— : —ДженоаНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАнтальяспор— : —Газиантеп ББНачало в 12:00Чемпионат АргентиныПатронато— : —Годой-КрусНачало в 17:00Чемпионат АргентиныКолон— : —ЭстудиантесНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —Ньюэллс Олд БойзНачало в 19:10Чемпионат АргентиныРосарио Сентраль— : —АльдосивиНачало в 19:10Весь футболрекламаМексиканский вратарь забил гол ударом через все поле24 ноября прошла встреча "Гвадалахары" против "Веракрус" в рамках 19-го тура чемпионата Мексики. Во время матча вратарь "Гвадалахары" Хосе Родригес забил гол, отправив мяч через всё поле.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:40Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:15Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:10Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:37:40Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:18Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 03:02:26Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:15Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:31Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:04Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:37Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:18Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:45Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:39Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»ЦСКА выиграл у Крыльев Советов (1:0) в матче 17-го тура премьер-лиги на арене ЦСКА в Москве.реклама