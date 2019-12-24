Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Смолов рассказал, почему не состоялся его переход в Вест Хэм

Форвард Локомотива и сборной России Федор Смолов рассказал о том, почему до сих пор не уехал играть в Европу. Федор Смолов дал интервью Евгению Савину на на Youtube-канале «Красава».