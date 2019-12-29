Впервые за 5 лет чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет и без Загитовой, и без Медведевой

Сегодня, 29 декабря, стал известен состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.