Макгрегор пригласил на одну из тренировок перед боем с Серроне диджея

Конор Макгрегор пил перед боем с Хабибом. Ирландец признался, что, готовясь к бою, он отправлялся в спортзал отеля, уже выпив виски, и в полупьяном состоянии устраивал спарринги.