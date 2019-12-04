Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа не против трилогии с Энди Руисом. В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.