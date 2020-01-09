Биатлон. Тренер сборной Германии: Если мишени видны с тренерской позиции, то у спортсменов проблем нет

Трехкратный олимпийский чемпион, тренер сборной Германии Марк Кирхнер рассказал, какая погода ожидается в Оберхофе во время проведения этапа Кубка мира.