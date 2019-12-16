«Ливерпуль» влетел «Астон Вилле» 0:5. Спокойно, в составе – ни одного игрока старше 22, Клопп и основа уже в Катаре

Парни вышли в 1/4 финала Кубка лиги против «Астон Виллы» и проиграли 0:5. В составе не было ни одного более-менее известного имени.